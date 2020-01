BM kimyasal saldırı bölgesine girmek için Suriye'den izni istedi

Birleşmiş Milletler (BM), Şam'daki saldırıya ilişkin iddiaların incelenebilmesi amacıyla bölgeye giriş ve araştırma için Suriye hükümetinden resmi olarak izin istedi.

Saldırının ardından dün Türkiye'nin de arasında olduğu 35'e yakın ülke Genel Sekreter Ban Ki-mun'a başvurarak iddiaların acil olarak incelenmesini istemişti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Eduardo del Buey, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları nedeniyle Genel Sekreter Ban'ın "derin rahatsızlık" duyduğunu söyledi.

Genel Sekreter Ban'ın dün meydana gelen olaya ilişkin iddiaların geciktirilmeden araştırılmasını istediğini ve bu konuda dünya liderleri ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Buey, "Genel Sekreter Ban, BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Angela Kane'e Şam'a gitme talimatı verdi. Olaya ilişkin raporların ulaştığı ilk andan bu yana BM yetkilileriSuriye yönetimiyle temas halinde" dedi.

Ban'ın, BM Güvenlik Konseyi toplantısı ve Başkan Cristina Perceval'in iddiaların araştırılmasına desteğini olumlu olarak not ettiğini kaydeden Buey, "Genel sekreter Ban, Şam'da bulunan inceleme misyonuna 21 Ağustos sabahı meydana gelen olayın incelenmesi için izin verilmesini istiyor. Suriye hükümetine izin için resmi başvuru yapıldı. Ban, bir an önce olumlu cevap verilmesini bekliyor" diye konuştu.

Buey, Ban'ın bölgeye insani yardım ulaştırılabilmesi için de taraflara çatışmaları durudurma çağrısını yinelediğini bildirdi.



'Esed rejimine çağrımızı tekrarlıyoruz'



Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, "Esed rejimi kimyasal silah kullanımına dair sorumluluğu reddediyor. O zaman onlar için, en kolay yol BM ekibinin, sahaya tam erişiminin sağlanmasına izin vermektir. Esed rejimine, bu yöndeki çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.

Earnest, ABD Başkanı Barack Obama'nın New York'a uçuşu sırasında Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile ilgili gelişmelerin sorulması üzerine Earnest, bunun Mısır'ın yasal sistemiyle ilgili bir konu olduğunu belirterek, "Şunu söyleyebilirim, Mısır'daki 2011 devrimi hala Mısır halkının hafızalarında tazeliğini koruyor ve Mübarek rejimine geri dönme noktasında Mısır halkı tarafında istek veya işaret çok az" ifadesini kullandı.

Earnest, Suriye ile soru üzerine de BM araştırma ekibinin sahada olduğunu hatırlatarak, "Esed rejimi kimyasal silah kullanımına dair sorumluluğu reddediyor. O zaman onlar için, kimyasal silah kullanımına karşı olmada uluslararası toplum ile aynı tarafta olduklarını göstermenin en kolay yoluBM ekibinin, sahaya tam erişiminin sağlanmasına izin vermektir. Bu, ekibin kurbanlarla görüşmesi, fiziksel kanıt örneklerini toplaması anlamına geliyor. Bu, kısıtlama olmaksızın bölgeye girişlerinin olması anlamına geliyor. Esed rejimine, bu yöndeki çağrımızı tekrarlıyoruz" diye konuştu.