BM, Kıbrıs'ta mekik diplomasisi başlattı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri\'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs müzakerelerinin ne zaman yeniden başlayacağının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres\'in görevlendirdiği Jane Holl Lute\'nin liderlerle yapacağı temaslardan sonra netleşeceğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri\'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis\'i ziyaret etti ve görüşlerini dinledi. Anastasiadis ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Spehar, \"Önümüzdeki oldukça yoğun bir dönem bizi bekliyor\" dedi.

RAPOR SUNULACAK

BM\'nin yeni görevlendirdiği Jane Holl Lute\'nin Ada\'da temaslar yapacağına dikkat çeken Shepar, Kıbrıs müzakerelerinin ne zaman yeniden başlayacağının Lute\'nin liderlerle yapacağı temaslardan sonra netleşeceğini ifade etti. Shepar, \"Görüşmelerini tamamladıktan sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres\'e raporunu sunacak. Sayın Guterres de Kıbrıs sorunu ile ilgili bir tablo çizecek. Şu an için önümüzde bir takvim yok\" diye konuştu.

Elizabeth Spehar, Anastasiadis\'in ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.



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