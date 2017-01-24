BM Kıbrıs Temsilcisi: Türk askerinin durumuna taze gözlerle bakıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, New York'ta Güvenlik Konseyi'ne çözüm müzakerelerinde gelinen son durumla ilgili bilgi verdi.

New York'ta basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere bir açıklama yapan Eide, adadaki Türk askerinin varlığıyla ilgili uzlaşmazlığın aşılması için soruna "taze gözlerle bakıldığını" söyledi.

Rum kesiminin Türk askerinin adadan ayrılmasını istediğini ancak Kıbrıslı Türklerin buna itiraz ettiğini belirten Eide, her iki tarafla birlikte garantör devletler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın "herkesi memnun edecek çözümler" arayışına girdiğini ifade etti.

Eide, "Kolay olacak mı? Hayır. Peki çözümler geliştirmek için irade var mı? Evet. Ve bizim de ağırlıklı olarak odaklandığımız nokta bu" dedi.

BM Temsilcisi, şu anda gündeme getirilen sorular arasında Kıbrıs'ta hem Türk hem de Rumların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak yeni "mekanizmalar" ve uluslararası toplum ile komşu ülkelerle kurulabilecek yeni "bağlantılar" olup olmadığının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

"Kıbrıs'ta güvenlik meselesi birkaç kademe olarak anlaşılmalıdır" diyen Eide, bu aşamaları anayasal meseleler, iç ve dış güvenlik ve varılan anlaşmanın korunması için geliştirilecek mekanizmalar olarak sıraladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını yürüten İsviçre'nin Büyükelçisi Olof Skogg da ilgili tüm taraflara "tarihi bir anlaşmaya" varmak için mevcut olan ivmenin korunması ve bu fırsatın değerlendirilmesi çağrısı yaptı.

Kıbrıs görüşmelerinde toprak ve mülklerin durumunun yanı sıra yetki paylaşımı ve güvenlik de en kritik konuları oluşturuyor.

Kıbrıslı Rumlar, Kuzey Kıbrıs'taki 30 bin Türk askerinin adayı terk etmesini istiyor. Ancak Türk tarafı bunun söz konusu olamayacağını söylüyor.