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Dünya
Deutsche Welle

BM: Kıbrıs müzakerelerinden sonuç çıkmadı

BM, İsviçre'de yapılan Kıbrıs müzakerelerinde anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

22 Kasım 2016 13:50

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsviçre'nin Montreux kentindeki Mont Pelerin kasabasında yapılan ve bölünmüş adayı birleştirmeyi amaçlayan müzakerelerden sonuç çıkmadı. Görüşmelerin pazar günü başlayan ikinci turunda Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiades bir araya geldi.

BM'den yapılan açıklamada, 'iki tarafın gösterdiği çabaya rağmen toprak kriterleri nedeniyle görüşmelerin son safhasına geçmeyi sağlayacak yakınlaşmanın sağlanamadığı' ifade edildi. BM iki tarafın da bundan sonra nasıl ilerleme sağlanabileceği konusunda düşüneceklerini açıkladı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon başlattığı görüşmelerde liderlerin bu yıl bir çözüme ulaşma konusunda kararlı olduğunu söylemişti.

Kıbrıs müzakerelerinin kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanabilmesi için, garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının aynı anda masada olacağı 5’li konferans için tarih belirlenmesi hedefleniyordu.

Bölünmüş adada 800 bin Rum ve 220 bin civarı Türk, BM'nin koruduğu ve doğuya doğru bölünmüş bir ateşkes hattının iki tarafında yaşıyor.

Kıbrıs'ın birleşmesi için 2004'te referanduma sunulan Annan Planı, Rumlar tarafından reddedilmiş, Rum kesiminin buna rağmen 2004 yılında Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilmesi Ankara'nın tepkisine yol açmıştı. Ada'da sekteye uğrayan barış görüşmelerinde 2015'te Mustafa Akıncı'nın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından yeniden ilerleme sağlanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

rtrs, dpa, SSB/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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