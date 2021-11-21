BM: Katar'da bir yılda 50 göçmen işçi çalışırken hayatını kaybetti; 500'den fazla işçi ağır yaralandı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü, Katar'da geçen yıl 50 göçmen işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini, 500'den fazla işçinin de ağır bir şekilde yaralandığını açıkladı.

France24'te yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü, 2022'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'da işçilerin çalışma koşullarına ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda, Dünya Kupası stadyumlarının yapımında çalışanlar da dahil olmak üzere yüzlerce göçmen işçinin çalışma koşulları gözler önüne serildi. Geçen yıl 50 göçmen işçinin çalışırken hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda, ağır yaralanmaların çoğunun düşmek, trafik kazaları, düşen eşya ve makinelerden kaynaklandığı aktarıldı.

Yaralı işçilerin çoğunun Bangladeş, Hindistan ve Nepal'den geldiği belirtildi.

Katar, rapor üzerine işçi hakları reformları üzerine çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.