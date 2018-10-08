BM: Karbondioksit yayılımı 2050 yılında "net sıfıra" ulaşmalı

Sibel Deniz / İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) iklim değişikmliğine ilişkin raporunda, net karbondioksit yayılımının, günümüzden 11 yıl sonrasına, 2030’a kadar, 2010\'daki düzeyinden yüzde 45 düşürülmesi, 2050 yılı dolayında da \"net sıfıra\" ulaşması gerektiği uyarısı yapıldı.

ITV\'nin haberine göre, BM raporunun, küresel ısınmayı kısıtlamak için toplumun tüm yönlerinde daha önce eşi benzeri görülmemiş değişiklikler yapılması gerektiğine ilişkin uyardığı belirtildi ve şu önemli istatistiklere yer verildi:

- Kuraklıktan, yükselen su seviyelerine kadar iklim değişikliğinin etkilerini yavaşlatmak için küresel ısınma 2.0 derece yerine 1.5 dereceye sabitlenmeli.

- 2.0 dereceye kıyasla 1.5 derecede yapılan sabitlemede, 2100’e kadar küresel anlamda deniz düzeyinin 10 santimetre daha alçakta olması bekleniyor.

- Mercan resiflerinin, 2.0 derecede yüzde 99’dan fazlasının, 1.5 derecede yüzde 70-90 kadarının azalması bekleniyor.

- İnsan kaynaklı ısınma 2017’de sanayi öncesi düzeyin yaklaşık 1.0 derece üzerine yükseldi.

- Küresen ısı şu anda on yıl başına 0.2 derece artıyor.

- Eğer bu artış sürerse, ısı 2040 civarı 1.5 dereceye ulaşabilir.

- Küresel toplumun yüzde 20-40’ı, en azından bir sezonda 1.5 dereceden fazla ısınma yaşadı.

- Isınmayı 1.5 dereceye sabitlemek için, net karbondioksit yayılımının 2030’a kadar, 2010’daki seviyeden yaklaşık yüzde 45 düşerek 2050 civarı \"net sıfıra\" ulaşması gerekiyor.

- Bunları yapmak yenilenebilir enerji ihtiyacını çok daha fazla arttıracak ki 2050’ye kadar elektrik ihtiyacının yüzde 70-85’ini karşılayabilsin.