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BBC Türkçe

BM kararına rağmen, İsrail'den Kudüs'te yeni yerleşim inşaatları planı!

İsrail, BM Güvenlik Konseyi'nin ülkeye yasa dışı yerleşimlerine son vermesi yönünde çağrı yapan kararına rağmen, Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimlerinin inşaatına onay vermeye hazırlanıyor

27 Aralık 2016 19:34

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yasa dışı Yahudi yerleşimlerine son vermesi yönünde kararına karşın, Filistinliler'in hak iddia ettiği Kudüs topraklarına yönelik inşaat planlarını sürdürüyor.

Associated Press'in haberine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, kentin doğusunda binlerce evden oluşacak yerleşim birimlerinin inşasına onay vermeye hazırlanıyor.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Çarşamba günü yapacağı toplantıda bölgede yeni inşaatlara onay verilip verilmeyeceğini tartışacak.

Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Meir Turgeman, "BM'nin oylaması da dahil, Kudüs'te ne yapacağımızı bize dayatmaya çalışan herhangi bir oluşumdan etkilenmemeyi sürdürüyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Umarım İsrail hükümeti ve ABD'nin yeni yönetimi de bizi destekler. Böylece sekiz yıl süren Obama yönetiminin yarattığı boşluğu doldurabiliriz."

Netanyahu, 'utanç verici' olduğunu söylediği BM kararına uymayacaklarını belirtmişti.

İsrail, ABD başta olmak üzere Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçilerini toplantıya çağırmıştı.

Yahudi yerleşimleri, İsrail ve Filistin arasında sorun yaratan temel meselelerden biri olmayı sürdürüyor. İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgalinden beri kurulan 140 yerleşimde yaklaşık 500 bin Yahudi yaşıyor.

Yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor, ancak İsrail bu görüşe itiraz ediyor.

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