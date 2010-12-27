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BM KALKINMA İŞBİRLİĞİ STRATEJİ BELGESİ İMZALANDI  ANKARA (A.A)

27 Aralık 2010 21:42

-BM KALKINMA İŞBİRLİĞİ STRATEJİ BELGESİ İMZALANDI  ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - BM'nin Türkiye'ye yönelik kalkınma yardım faaliyetlerinin çerçevesini çizen ve 2011-2015 dönemini kapsayan BM Kalkınma İşbirliği Strateji Belgesi (UNDCS), Türkiye ile BM arasında imzalandı. Dışişleri Bakanlığındaki törende belgeyi Türkiye adına Büyükelçi Mithat Rende imzaladı. Türkiye'nin ulusal kalkınma önceliklerini ve BM'nin bu alanlarda sağlayabileceği katkıları özetleyen Strateji Belgesinin, BM kuruluşlarının ve başlıca paydaşların katkılarıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin liderliğinde hazırlandığı belirtildi. Belgede belirlenen hedeflerin, ulusal plan ve programlardaki önceliklerle uyumlu olması ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine (BKH) ulaşma yönündeki ulusal çabaları desteklemesinin de gözetildiği kaydedildi.

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