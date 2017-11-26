BM Kadın: Savaş bölgelerinde cinsel şiddet her zamankinden daha ciddi boyutlarda

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan birimi UN Women (BM Kadın) günümüzde savaş bölgelerinde yaşanan tecavüz, taciz gibi cinsel şiddet suçlarının her zamankinden daha ciddi boyutlarda olduğu uyarısı yaptı.

BM Kadın, kadınları korumaya yönelik bu gibi savaş suçlarıyla mücadele bütçelerinde dünya genelinde kesintiye gidilmesinin bu şiddet olaylarındaki artışta etkili olduğunu aktardı.

BM Kadın yönetici direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka Myanmar’daki Rohingya kadınları üzerinde “daha önce hiç görülmemiş şiddet ve işkence çeşitleri uygulandığını” belirterek “Fakat savaş bölgelerindeki kadın haklarını korumaya yönelik projelere hala yüzde 2.0’lik bir bütçe ayrılıyor. BM Kadın’ın bütçeside 2013’ten 2016’ya yüzde 5 düştü” denildi. (Fotoğraflı)