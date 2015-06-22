BM: İsrail ve Hamas savaş suçu işlemiş olabilir



Birleşmiş Milletler, 2014 yılının yaz mevsiminde meydana gelen çatışmalarda İsrail'in de Filistinli silahlı grupların da “muhtemelen savaş suçu işlediğini” duyurdu. Birleşmiş Milletler'in ilgili komisyonu ellerinde “uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edildiğine işaret eden maddi bilgiler” olduğunu açıkladı. Söz konusu ihlallerin bazı durumlarda savaş suçu olarak nitelenebileceği kaydedildi.

Komisyona başkanlık eden Mary McGowan “Gazze'deki yıkımın ve insanî acıların boyutu benzeri görülmemiş derecede ve gelecek nesilleri de etkileyebilir” diye konuştu.

İsrail ve Hamas'tan tepki

Birleşmiş Milletler'in raporuna ilk tepki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan geldi. “İsrail savaş suçu işlememiştir” diyen Netanyahu “İsrail, onu yıkma çağrısı yapan ve savaş suçu işleyen bir terör örgütüne karşı kendini korumuştur” diye konuştu.

Hamas BM raporunu memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Örgütün sözcülerinden Fevzi Berhum "Raporda Siyonist işgalcilerin işledikleri savaş suçları nedeniyle lanetlenmesini Hamas, memnuniyetle karşılamaktadır" diye konuştu. Örgüt savaş suçu işledikleri iddiasını ise reddetti.

Gazze'de 2014 yaz mevsiminde çatışmalar, Batı Şeria'da üç İsrailli gencin kaçırılıp öldürülmesi sonrasında alevlenmişti. İsrail'in Hamas üyelerine yönelik Batı Şeria'da düzenlediği operasyonlara Gazze'deki Filistinli gruplar füze atışlarıyla yanıt vermişti. Bunun üzerine İsrail Ordusu 8 Temmuz 2014 tarihinde Gazze'ye kara, hava ve denizden operasyon başlattı. Bir aydan uzun süren "Koruyucu Hat Operasyonu" sırasında aralarında yüzlerce sivilin olduğu 2 bin 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler ve Filistinli yetkililerin rakamlarına göre de İsrail tarafında 6'sı sivil olmak üzere 73 kişi öldü.