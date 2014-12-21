BM: İsrail tazminat ödemeli



Cuma günü yapılan oylamada İsrail'in düzenlediği hava saldırısı sonucunda oluşan petrol felaketi nedeniyle Lübnan'a tazminat ödemesi 170'e karşı 6 oyla kabul edildi. Hukuki bağlayıcılığı olmayan kararın oylamasında İsrail, ABD, Kanada, Avustralya, Mikronezya ve Marshall Adaları "Hayır" oyu kullandı.

Hizbullah'ın iki askerini kaçırması üzerine İsrail, 2006 yılında Lübnan'daki çeşitli altyapı tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemişti. Sahile yakın bir petrol rafinerisine düzenlenen saldırı sonucunda 15 bin ton ham petrol Akdeniz'e karışmış; Lübnan ile Suriye'nin 150 kilometrelik sahil kesiminde kirlilik oluşmuştu.

Birleşmiş Milletler kararında İsrail'in "doğrudan etkilenen diğer devletlere" de tazminat ödemesi gerektiği ifade edildi ancak Suriye'nin adı geçmedi. Uluslararası toplumdan, oluşan kirliliğin ortadan kaldırılmasında Lübnan'a yardımcı olması istendi.