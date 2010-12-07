-BM: İSRAİL RAPORUNU BİRAN ÖNCE SUNMALI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.12.2010 - Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Martin Nesirky, İsrail'in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili raporunu BM Soruşturma Komisyonuna halen sunmamış olmasına ilişkin, "Biz bulguların biran önce Komisyona sunulmasını istiyoruz" dedi. Sözcü Nesirky, İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine saldırısından dolayı Türkiye'den özür dileyip tazminat ödeyeceği yönündeki haberler hatırlatılarak İsrail'in ara raporunu BM Soruşturma Komisyonuna sunup sunmadığının sorulması üzerine şunları söyledi: "Daha önce de dediğimiz gibi, biz bulguların biran önce BM Soruşturma Komisyonuna sunulmasını istiyoruz ki, Komisyon da soruşturmasını tamamlayabilsin. Genel Sekreter bu konuda düzenli şekilde bilgilendiriliyor." Türkiye, BM Soruşturma Komisyonuna ara raporunu 1 Eylülde sunmuştu. İsrail tarafı ise halen ara raporunu komisyona sunmadı. BM kulislerinde, İsrail'in komisyona raporunu Ocak ayının ortasında sunmasının beklendiği konuşuluyor.