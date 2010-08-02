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Dünya

BM: İsrail Mavi Marmara soruşturmasını kabul etti

Birleşmiş Milletler, Netanyahu'nun, 9 Türk'ün öldüğü Mavi Marmara gemisinin soruşturulması önerisini kabul ettiğini duyurdu.

02 Ağustos 2010 03:00

T24 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun açıkladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'ye yardım götüren başta Mavi Marmara gemisinin de içinde bulunduğu filoya düzenlenen ve 9 Türk'ün hayatını kaybettiği baskının, Birleşmiş Milletler tarafından soruşturulması önerisini kabul etti.

Böylece Netanyahu, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla ilgili olarak BM soruşturmasını kabul eden ilk İsrail başbakanı oldu.

Öneri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından yapılmıştı. Saldırıyla ilgili BM Komisyonu Başkanlığını Yeni Zellanda'nın eski başkanı Palmer yapacak. Komisyonda bir Türk ile bir İsrailli de olacak.


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