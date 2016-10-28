BM: IŞİD on binlerce sivili canlı kalkan yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) IŞİD'in, Irak ordusunun ve Peşmerge güçlerinin geri almaya çalıştığı Musul kenti ve çevresindeki on binlerce sivili, canlı kalkan olarak kullanmak üzere alıkoyduğunu açıkladı.

Bugün Cenevre'de bir basın toplantısı düzenleyen BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Devam eden Musul operasyonuna karşı IŞİD on binlerce kişiyi yaşadıkları yerlerden alarak canlı kalkan yaptı. Canlı kalkan olmayı reddeden veya evlerini terk etmek istemeyenler ise infaz edildi" dedi.

Shamdasani, sadece Çarşamba günü 232 kişinin infaz edildiği ve bunların 190'ının Irak'taki güvenlik güçlerinin eski çalışanları olduğuna yönelik bilgiler aldıklarını da söyledi.

Sözcüye göre öldürülenlerin sayısı çok daha fazla olabilir.

IŞİD, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u 2014 yılında ele geçirmişti.

Irak ordusu ve Peşmerge ise 17 Ekim'de kenti IŞİD'den geri almak için büyük çaplı bir operasyon başlatmıştı.

Kentte yaşayan 1.5 milyon kişinin çatışmalar nedeniyle evlerini terk etme ihtimali bulunuyor.

Operasyonun başlamasının ardından bugüne kadar yaklaşık 10 bin sivil kentten kaçtı.