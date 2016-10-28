T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

BM: IŞİD on binlerce sivili canlı kalkan yaptı

IŞİD, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u 2014 yılında ele geçirmişti

28 Ekim 2016 16:58

Birleşmiş Milletler (BM) IŞİD'in, Irak ordusunun ve Peşmerge güçlerinin geri almaya çalıştığı Musul kenti ve çevresindeki on binlerce sivili, canlı kalkan olarak kullanmak üzere alıkoyduğunu açıkladı.

Bugün Cenevre'de bir basın toplantısı düzenleyen BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Devam eden Musul operasyonuna karşı IŞİD on binlerce kişiyi yaşadıkları yerlerden alarak canlı kalkan yaptı. Canlı kalkan olmayı reddeden veya evlerini terk etmek istemeyenler ise infaz edildi" dedi.

Shamdasani, sadece Çarşamba günü 232 kişinin infaz edildiği ve bunların 190'ının Irak'taki güvenlik güçlerinin eski çalışanları olduğuna yönelik bilgiler aldıklarını da söyledi.

Sözcüye göre öldürülenlerin sayısı çok daha fazla olabilir.

IŞİD, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u 2014 yılında ele geçirmişti.

Irak ordusu ve Peşmerge ise 17 Ekim'de kenti IŞİD'den geri almak için büyük çaplı bir operasyon başlatmıştı.

Kentte yaşayan 1.5 milyon kişinin çatışmalar nedeniyle evlerini terk etme ihtimali bulunuyor.

Operasyonun başlamasının ardından bugüne kadar yaklaşık 10 bin sivil kentten kaçtı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Birleşmiş MilletlerHakları Yüksek KomiserliğiMusulKomiserlik IŞİDMilletlerIŞİD IrakPeşmergeCenevreBMHakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina ShamdasaniIŞİDCanlıIrakTürkiye Musul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24