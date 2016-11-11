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Dünya
Deutsche Welle

BM: IŞİD Musul’da kimyasal madde depoluyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, IŞİD’in Musul ve çevresinde bu hafta 60 sivili katlettiğini ve muhtemelen kimyasal silah yapımında kullanmak üzere kentte amonyak ve kükürt depoladığını bildirdi.

11 Kasım 2016 18:22

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani tarafından Cenevre’de yapılan açıklamada, IŞİD’in çarşamba günü Musul’da "ihanet ve işbirliği" gerekçesi ile 40 sivili katlettiği ve cesetlerini elektrik direklerine astığı belirtildi.

BM Sözcüsü, IŞİD’in Musul ve çevresinde bu hafta içerisinde 20 sivili de "Irak güvenlik güçlerine bilgi sızdırdığı" ve bir kişiyi de cep telefonu kullandığı gerekçesi ile katlettiğini bildirdi.

IŞİD’in özellikle gençleri ve erkek çocukları canlı bomba olarak kullandığına dikkat çeken Shamdasani, örgütün üzerinde patlayıcı madde yüklü kemerler bulunan intihar eylemcilerini Musul’un tarihi şehir merkezindeki çıkmaz dar sokaklara gönderdiğini kaydetti.

Shamdasani bir süre önce Musul’un güneyindeki Hammam el-Alil’de bulunan, yüzün üzerinde kişiye ait toplu mezarın IŞİD’in birçok insanı katledip gömdüğü noktalarından sadece biri olduğunu söyledi.

Kimyasal silah endişesi

IŞİD’in ayrıca Musul yakınlarındaki Kokjalı köyündeki çatışmalardan kaçtığı gerekçesi ile 6 IŞİD militanını 6 Kasım'da öldürdüğünü öne sürdüğünü belirten BM Sözcüsü, BM kaynaklarına göre Musul ve çevresindeki çatışmalarda ölü taklidi yapan bir IŞİD militanın da kaçmadan önce Irak güvenlik güçlerine mensup birçok askerin toplu ölümüne neden olduğunu kaydetti.

Shamdasani, IŞİD’in Musul’da sivillerin yaşadığı mekânlara muhtemelen kimyasal silah yapımında kullanmak üzere büyük miktarda amonyak ve kükürt depoladığı yönünde haberler aldıklarını belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Irak ordusunun kontrolü altındaki güvenlik güçleri ve Iraklı sivillerin de tek tük misilleme cinayetler işlediğine dair haberlerin geldiğini de sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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