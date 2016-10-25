BM: IŞİD, Musul'da çocukları da öldürüyor

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un IŞİD'den geri alınmasına yönelik operasyon sürerken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) örgütün bölgede vahşice saldırılar düzenlediği yönünde haberler aldığını bildirdi. OHCHR ayrıca IŞİD'in çocukları öldürdüğünü rapor etti.

OHCHR Sözcüsü Rupert Colvile, IŞİD militanlarının Musul'un 45 kilometre güneyinde yer alan Safina köyünde 15 sivili öldürdüğünü, bu kişilerin cesetlerini de nehre attığını söyledi.

Rupert Colvile, militanların öldürdükleri 6 sivilin cesetlerini de araçların arkasına bağlayarak sokaklarda sürüklediğini belirtti..

IŞİD'in Rufeyla köyünde de sivil katliamları yaptığına dair haberler geldiğini belirten Colville, "3 kadın ve 4 kız çocuğu vurularak öldürüldü. Kurbanlar, çocuklardan birinin engelli olması nedeniyle kaçarken arkada kalmışlar ve IŞİD militanları tarafından yakalanmışlar. Engelli kız çocuğunun da öldürülenler arasında olduğu anlaşılıyor" dedi.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un IŞİD'den geri alınmasına yönelik operasyon, 17 Ekim'de başladı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yoğun hava desteğine rağmen, operasyon ilk haftaki ivmesini kaybetti.

IŞİD, dikkat dağıtmak için sürpriz saldırılar ve taktiklere başvurmaya başladı.

Örgüt militanları, operasyonuna keskin nişancılar, bomba yüklü araçlarla düzenledikleri intihar saldırıları ve patlayıcı tuzaklanmış cesetlerle direniyor.

BBC'ye konuşan üst düzey bir Irak istihbarat yetkilisi, IŞİD'in Irak ordusuna bilgi vermekle suçladığı bazı kişileri öldürmeye başladığını, örgüt üyelerinin bazı sivilleri de "canlı kalkan" olarak kullandığını söyledi.

Musul çevresinde, hava saldırılarını engellemek ve görüş mesafesini azaltmak için petrol kuyularını ateşe veren IŞİD'liler, Kerkük'tekine benzer sürpriz saldırılarla Musul'daki baskıyı başka yöne çekmeye çalışıyor.

IŞİD, Pazar günü uyuyan hücrelerini harekete geçirdiği Kerkük'te peşmerge güçlerine saldırdı. Pazartesi günü sona eren çatışmalarda, Kerkük'te çoğu güvenlik görevlisi 100 kişi öldü.

Örgüt ardından Anbar vilayetine bağlı Ürdün sırındaki Rutba'ya, üç koldan saldırıya geçti. IŞİD militanları kısa süre içinde belediye başkanının ofisini ele geçirirken çatışmalarda 5 sivil hayatını kaybetti.

Irak ordusundan bir komutan Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, kasabadaki iki mahallenin hala IŞİD'in kontrolünde olduğu bilgisini verdi.

Musul'un güneyinde nüfusunun çoğu Hristiyan olan Karakuş kenti de Irak ordusu ve Şii milisler tarafından kuşatıldı. IŞİD ise kasaba içinden kuşatmaya katılan zırhlı konvoyları havan topuyla bombaladı. AFP muhabirine göre kasabadaki çatışmalar üç gündür sürüyor.

Operasyonun bir haftasını değerlendiren ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, şu ana kadar hedeflenen aşamanın kaydedildiğini söylerken, "IŞİD'e karşı daha öncekilerden daha fazla hava koalisyon hava saldırısının düzenlendiği bir süreç oldu" dedi.

Koalisyon sözcüsü John Dorridan ise 17-23 Ekim tarihleri arasında IŞİD'e karşı 32 hava saldırısının düzenlendiğini, hava operasyonlarında 1776 mühimmatın kullanıldığını söyledi.

Dorridan'ın verdiği bilgiye göre Musul operasyonunda şimdiye kadar 136 IŞİD mevzisi, 18 tünel ve 26 bombalı araç imha edildi.