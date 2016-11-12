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BM: IŞİD, Musul'da 'ajanlık'la suçladığı 40 sivili idam etti

Birleşmiş Milletler, IŞİD’in Musul’da ‘ajanlık ve iş birlikçilikle’ suçladığı 40 sivili idam ettiğini açıkladı

12 Kasım 2016 21:27

Birleşmiş Milletler (BM), IŞİD’in Irak’ın Musul kentinde ‘ajanlık ve iş birlikçilikle’ suçladığı 40 sivilin idam edildiğini açıkladı. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgileri aktaran BM'nin İnsan Hakları Temsilciliği, sivillere öldürülmeden önce, "Irak güvenlik güçleri ajanı ve hain" yazan turuncu kıyafetler giydirildiğini de kaydetti.

Öldürülen sivillerden bir kısmı, cep telefonlarından Musul'a ilerleyen Irak güçlerine bilgi sızdırmakla suçlandı. BM ayrıca IŞİD'in genç ve çocuk yaştaki erkeklere patlayıcılı yelekler giydirerek intihar bombacısı olarak hazırladığı yolunda bilgiler olduğunu da duyurdu. 

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