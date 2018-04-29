BM: IŞİD Musul'da 741 sivili infaz eder şekilde öldürdü

Birleşmiş Milletler, Musul operasyonu sırasında IŞİD'in en az 741 sivili "infaz eder şekilde öldürdüğünü" duyurdu.

Örgüt militanlarının, bu süre içinde insanları toplu halde kaçırdığı, sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı, kasıtlı olarak evleri bombaladığı ve kaçan insanları hedef aldığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin, "Bu iğrenç suçlardan sorumlu olanların hesap vermesi gerekiyor" dedi.

Zeid, Irak merkezi kuvvetleri hakkındaki iddiaların da araştırılması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, operasyonun en yoğun aşamasında, Irak ordusu ve ABD önderliğindeki koalisyonun hava saldırılarında da 461 sivil yaşamını yitirdi.

BM'nin açıkladığı rakamlara göre, çoğu IŞİD saldırılarında olmak üzere, çatışmalarda toplamda 2 bin 521 sivil hayatını kaybederken 1.673 kişi ise yaralandı.

Açıklanan rapor, IŞİD'in Kasım 2016 tarihinden itibaren, Musul'da merkezi güçlerin eline geçen bölgeleri, düşman toprağı olarak gördüğünü ortaya koydu.

Örgütün buralarda yaşayan halka, megafonlar aracılığıyla, "Irak ordusuna karşı koymadıkları için meşru hedef olduklarını" duyurduğu da belirtildi.

Rapora göre, "bu sözde fetva sonrası IŞİD düzenli olarak Musul'un doğusunda yaşayan sivilleri hedef aldı."

BM yetkilisi Zeid bu dönemde, binlerce sivilin şoke edici insan hakları ihlallerinin hedefi olduğunu açıklayarak şunları kayda geçirdi:

"Sivillerin infaz usulü öldürülmeleri, ailelerin karşı karşıya bırakıldıkları ızdırap ve hanelerin sebepsiz yere yıkılmasına hiçbir silahlı çatışmada hoşgörü gösterilemez. Sorumlular bu iğrenç suçlarının cezasını çekmeliler"

Rapor, uluslararası camiaya çağrı yaparak, savaş suçu gibi "uluslararası suçları" işleyenlerin yargı önüne çıkarılması gerektiğini de vurguluyor.

Aynı zamanda Irak devletinin de bir an önce Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin yargı alanını kabul etmeye çağrıyor.