BM: IŞİD, Musul'da 40 sivili öldürüp elektrik direklerine astı

Birleşmiş Milletler, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün, Irak'ın Musul kentinde 'ajanlık ve işbirlikçilikle' suçladığı 40 sivili idam ettiğini açıkladı. Örgüt, öldürülenlerin "ibret olsun" diye elektrik direklerine asıldığını bildirdi.

Bölgedeki kaynaklardan gelen bilgileri aktaran BM'nin Cenevre'deki İnsan Hakları Temsilciliği, öldürülmeleri öncesi sivillere, "Irak Güvenlik Güçleri ajanı ve hain" yazan turuncu giysiler giydirildiğini de kaydetti.

Öldürülen sivillerden bazıları, cep telefonlarından Musul'a doğru ilerleyen Irak güçlerine bilgi sızdırmakla suçlandı.

BM ayrıca IŞİD'in, genç ve çocuk yaşta erkeklere, zorla patlayıcılı yelekler giydirdiği ve onları intihar bombacısı olarak hazırladığı yolunda bilgiler olduğunu da duyurdu.

Af Örgütü: Irak güçleri Musul yakınlarında sivilleri öldürdüIrak'ın Musul kenti yakınlarında toplu mezar bulundu

Örgütün İnsan Hakları Temsilcisi Ravina Şamdasani, IŞİD'in muhtemelen kimyasal silah imalinde kullanılmak üzere, amonyak ve sülfür depoladığı ve zehirli gazlar yüzünden ölenler olduğu bilgisini de aktardı.

Bu arada Irak güçlerinin IŞİD'den geri aldığı Hamam el Alil köyünde, en az 100 ceset bulunan toplu mezarla ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş belli oluyor.

BM yetkilisi Ravina Şamdasani, bunun gibi çok sayıda toplu idam yaşandığının artık netleştiğini, cesetlerin Dicle Nehri, kuyular ve fabrika avluları gibi farklı yerlere atıldığını söyledi.

Bilgilerden bir kısmının, katliamlar sırasında ölü taklidi yaparak kurtulan birinden geldiği kaydediliyor.