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Deutsche Welle

BM: IŞİD Musul halkını canlı kalkan yapıyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri el Hüseyin IŞİD'in Irak askerlerini Musul'da durdurmak için yüzlerce sivili canlı kalkan olarak kullandığını açıkladı. Karşı koyanların da öldürüldüğü belirtildi.

21 Ekim 2016 22:47

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin cuma günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, Musul'daki siviller konusunda "son derece endişeli" olduklarını kaydetti.

El Hüseyin, IŞİD'in Musul operasyonunun başladığı pazartesi gününden bu yana sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belirtti. Örgütün operasyona katılan birlikleri durdurmak için insanları siper ettiklerine dikkat çeken el Hüseyin, aynı zamanda örgütün sivilleri köylerini terk edip Musul'a gitmeleri için de baskı yaptığını belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, IŞİD militanlarının canlı kalkan olmamak için direnen sivilleri vurduklarına dair de belgeler olduğunu kaydetti. El Hüseyin, IŞİD'in hafta başından bu yana Samalya köyünden 200 aileyi Musul'a gitmeye zorladıklarını ifade etti.

"Karşı koyanlar öldürülüyor"

İnsan hakları Komiseri, Musul'un dışındaki köylerde yaşayan yaklaşık 40 sivilin örgüt tarafından öldürüldüğü bilgisini de araştırdıklarını ifade etti. IŞİD'in insan hayatına saygısı olmadığını bildiklerine dikkat çeken el Hüseyin, Bağdat yönetiminin sivilleri korumak için her şeyi yapmaya mecbur olduğunu vurguladı.

El Hüseyin açıklamasında ayrıca IŞİD tarafından rehin tutulan farklı dinlerden kadın ve çocukların durumuna dair kaygılarına dikkat çekti. Zeyd Raad El Hüseyin, "IŞİD militanlarının bu kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanmasının dışında bir tehlike de, bu insanların örgütten kurtarılamadan öldürülmeleri" şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis de Musul operasyonunun başladığı ilk günlerde IŞİD örgütüne bağlı cihatçıların Musul'daki çatışmalarda sivil halkı canlı kalkan olarak kullandıklarını açıklamıştı. Davis, "Sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarından eminiz" demiş, Musul halkının kentte rızaları dışında tutulduğunu belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/KNA/GA/ET

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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