BM: IŞİD bir gün içinde 163 Iraklı sivili öldürdü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin 163 Iraklı sivilin IŞİD tarafından Musul'da 1 Haziran tarihinde öldürüldüğünü açıkladı. Zeid Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda yaptığı açıklamada, Iraklı sivillerin IŞİD tarafından kaçmalarını engellemek için öldürüldüğünü söyledi.

Irak ordusu Ocak ayında Musul'un batısını ele geçirmiş ve 27 Mayıs'ta da kentin batısında IŞİD militanlarının sıkıştığı bölgeyi ele geçirmek için yeni bir saldırı başlatmıştı. Musul'un savaştan önceki nüfusunun üçte birine yakını, yaklaşık 700 bin kişinin şimdiye kadar kentten kaçtığı bildiriliyor.

Diğer taraftan BM Musul'un Irak ordusunun kuşattığı bir bölgesinde, çok tehlikeli koşullar altında 100 bin kadar çocuğun kaldığı ve bunların IŞİD tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığını açıkladı.

BM Çocuk Fonu (UNICEF) dün yaptığı yazılı açıklamada, çocuklardan bazılarının çarpışmalara katılmaya zorlandıklarını ve iki ateş arasında kaldıklarını belirtti. UNICEF açıklamasında, "Musul'un batısında içlerinde çocukların da bulunduğu bazı sivillerin öldürüldüğü yolunda kaygı verici haberler alıyoruz. Bu kişilerden bazılarının her geçen saat daha da şiddetlenen çatışmalardan kaçmaya çalışırken öldükleri anlaşılıyor" denildi.

UNICEF açıklamasında, "Sivil halka, hastaneler, klinikler, okullar, evler ve su şebekeleri gibi sivil amaçlı altyapıya yapılan saldırılara derhal son verilmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu barış süreci

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid, Cenevre'deki oturumda Altı Gün Savaşı’nın başlamasının 50’nci yıldönümüne de değinerek İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son vermesini istedi.

5 Haziran 1967'de başlayan savaşta İsrail, Suriye’deki Golan Tepeleri’nin yanı sıra Batı Şeria ve o tarihe kadar Mısır’ın kontrolünde bulunan Gazze Şeridi’ni işgal etmiş, tarihi Filistin topraklarının tümünü ele geçirmişti.