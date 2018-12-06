BM: İş gücüne katılan göçmenlerin sayısı artışta

Çalışan göçmenlerin sayısı dört yıl içerisinde yüzde 9 artarak 164 milyona ulaştı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre bu rakam küresel iş gücünün yüzde 4.7'sine tekabül ediyor.

Veriler, göçmenlerin üçte ikisinin zengin ülkelerde çalıştığını gösteriyor. Rapora göre göçmenlerin dörtte biri Avrupa'nın batısı, güneyi ve kuzeyinde yaşıyor. Yüzde 23'ü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde, yüzde 14'ü de Arap ülkelerinde hayatını sürdürüyor.

2013 ile 2017 yılına ait verileri içeren rapor, iş bulmak amacıyla ülkesini terk ederek başka bir ülkeye yerleşen 15 yaş üstü göçmenler baz alınarak hazırlandı.

Rapora göre dünya üzerindeki göçmenlerin sayısı 2003 yılında 232 milyon iken, 2017'de 277 milyona ulaştı. Raporda ayrıca göçmenlerin yüzde 58'ini erkeklerin oluşturduğu belirtiliyor.

BM'nin göç sözleşmesi kapıda

ILO'nun raporu, gelecek hafta Fas'ta düzenlenecek olan göç konulu konferansın öncesinde geldi. BM konferansında küresel göçün düzenlenmesi ve göçmen haklarının korunmasına yönelik küresel bir sözleşmeye imza atılacak.

Göçün bir kriz olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken ILO yönetici Manuela Tomei, iyi yönetilmesi durumunda taraflar için göçten sağlanacak faydalar olduğuna dikkat çekti.

Son 20 yıl içerisinde ülkelerini terk eden kadın göçmenlerin sayısında artış olduğunu vurgulayan Tomei, kadınların ayrımcılıkla karşı karşıya kalabildiğini belirtti. Tomei, "Cinsiyetleri ve uyrukları nedeniyle ayrımcılığa uğramaları, erkeklere kıyasla kadınların iş bulma şansını düşürüyor" dedi.

AFP,dpa/ÖA,GA

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