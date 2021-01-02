BM: İran, yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmeyi planlıyor

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İran, Birleşmiş Milletler'in (BM) nükleer denetim kurumuna yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmeyi planladığını bildirdi.

İran, Washington'un 2015 nükleer anlaşmasından çekilip tekrar yaptırım kararı almasından bu yana kademeli olarak anlaşmanın taahhütlerini ihlal ediyordu. Yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirilmesi geçen ay İran nükleer programının mimarı olarak nitelendirilen bir fizikçinin öldürülmesinden sonra parlamentodan geçirilen tasarıda yer alan adımlardan biriydi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(IAEA), işlemin bir dağın içinde bulunan Fordow uranyum zenginleştirme tesislerinde yapılacağını bildirdi.

IAEA, İran'ın işleme ne zaman başlayacağını kendilerine bildirmediğini ifade etti.

İran, 2015 anlaşmasından önce yüzde 20 saflığa ulaşmıştı. Anlaşma sflık limitini %3.67'ye düşürmüştü. Tahran, taahhütleri ihlal etmeye başladıktan sonra saflığı yüzde 4.5'e kadar çıkardıklarını duyurmuştu.