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BBC Türkçe

BM İran Raportörü: Protestolarda gözaltına alınanlara işkenceden kaygılıyız

BBC'ye konuşan Birleşmiş Milletler İran Raportörü Esma Cihangir, geçtiğimiz günlerde ülkede düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde gözaltına alınanlara işkence yapıldığından kaygı duyduğunu söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da, gösterilerd

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler (BM) İran Raportörü Esma Cihangir, geçtiğimiz günlerde ülkede düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde gözaltına alınanlara işkence yapıldığından kaygı duyduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Cihangir, "Korku iklimi İran'ın sınırları dışına taştı" dedi, ülke dışında yaşayanların İran'daki yakınlarının durumundan çok endişeli olduğunu belirtti.

Cihangir "İnsanlara haklarını vermek üzere bir tür anlaşmaya varılmazsa, durum İran hükümeti açısından da hiç rahat olmayacak. Çünkü hükümet birçok açıdan baskıcı. Ülke içinde kendilerini ifade eden İranlılarda gördüğüm korku iklimi çok korkunç" diye konuştu.

Yaşananların sorumlusunun İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani olmadığını vurgulayan Cihangir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence Ruhani insanların haklarının ihlal edildiğini anlıyor. Yardımcı olmaya çalışıyor ancak sistem öyle ki, seçilmiş bir cumhurbaşkanı bile ülkedeki seçilmemiş güçlerin baskısına maruz kalıyor."

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da, gösterilerde gözaltına alınanların akıbetleri konusunda "derin kaygı duyulduğu" belirtildi.

Resmi verilere göre İran'da gösterilerin ardından gözaltına alınanların sayısı yaklaşık 1000. Ancak bu sayının çok daha fazla olduğuna inanılıyor.

Reformcu milletvekillerinden Mahmud Sadıki 3700 kişinin gözaltında olduğunu söyledi.

İranlı yetkililer ise gözaltına alınanların çoğunun serbest bırakıldığını ve sadece olayları "kışkırtanların" yargılanacağını söylüyor.

2009'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yapılanlardan bu yanaki en büyük gösteriler önce artan fiyatlar ve yolsuzlukların protesto edilmesi için başlamıştı.

Ancak gösteriler daha sonra hızla hükümet ve rejim karşıtı protestolara dönüşmüş, güvenlik güçleri ve eylemciler arasında çıkan çatışmalarda en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.

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