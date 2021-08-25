BM, Irak’taki erken seçimde 2018'den 5 kat fazla gözlemci görevlendirecek

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Irak’ta 10 Ekim’de yapılacak olan erken genel seçimlerde BM’nin 2018’deki seçime kıyasla 5 kat fazla gözlemci görevlendireceğini belirtti.

Önünüzdeki genel seçimlerin 2018’de yapılan seçimlerden farklı olduğunu kaydeden Plasschaert, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin çalışmalarını övgüyle söz ederek, seçimleri boykot etmenin yanlış olduğunu ifade etti.

Öte yandan Irak’ta 2018 yılında yapılan genel seçimler yaklaşık bin BM görevlisi tarafından denetlenmişti.