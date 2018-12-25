BM Irak Özel Temsilcisi: IŞİD tehlikesi hâlâ geçmedi

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi ve eski Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ı uyardı. Plasschaert, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün henüz yenilgiye uğratılamadığını söyledi.

Bağdat'taki yeni görevine 2 ay önce atanan ve geçen hafta başlayan BM Özel Temsilcisi Plasschaert'e göre, IŞİD'in tamamen etkisiz hale getirilmesi biraz zaman alacak.

Trump ise Suriye'de IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını belirterek, bu ülkedeki ABD askerlerini geri çekeceğini açıklamıştı.

ABD'nin müttefikleri tarafından şaşkınlıkla karşılanan bu açıklama, BM Özel Temsilcisi Plasschaert'i de hayal kırıklığına uğrattı.

Hollanda basınına konuşan Plasschaert, IŞİD'in askeri olarak yenilmesine rağmen, Suriye'de hâlâ varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Hennis, IŞİD'in hâlâ devam eden saldırılarına işaret ederek, "Bunu hafife almamalıyız" dedi.

"Trump'ın kararı sürpriz"

IŞİD'in tamamen ortadan kaldırılmasının biraz zaman alacağını vurgulayan Jeanine Hennis, "Terör örgütünden nihai olarak kurtulmak için daha çok zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın kararını, "sürpriz" olarak değerlendiren BM Irak Özel Temsilcisi, Suriye'deki "terör örgütlerinin" yeniden güçlenmesi halinde, aynı sorunun Irak'ta da yaşanacağını savundu.

IŞİD'le mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası askeri gücün komutan yardımcısı İngiliz general Christopher Ghika ise ABD'nin Suriye'den ayrılmasının, "teröristlerle mücadelenin sona ereceği" anlamına gelmediğini söyledi.

Ghika, IŞİD'le mücadele için yeterli sayıda asker ve malzemeye sahip olduklarını vurguladı.

Hollanda, yeni yıldan itibaren IŞİD'le mücadele eden uluslararası güce 50 asker gönderecek.

IŞİD'le mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyinde Kürt gruplara eğitim desteği veren Hollanda, Bağdat'ta da Irak özel kuvvetlerini eğitiyor.