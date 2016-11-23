BM insanî yardım konvoyu Suriye'ye vardı

BM sözcülerinden Stephane Dujarric, BM’e bağlı yardım kuruluşları, Kızılhaç ve Suriye Kızılay’ının ortak oluşturduğu konvoyun uzun bir aradan sonra ilk kez Suriye’deki anlaşmazlık taraflarının onayını alarak savaş bölgesinden içeri girebilidiği bildirdi.

110 bin kişeye yardım malzemesi sevk edildi

Yardım malzemesi Rastan kenti ve çevresinde yaşayan toplam 110 bin kadar kişinin acil ihtiyacını karşılayacak.

Suriye’nin orta kesimindeki Humus vilayetine bağlı Rastan çevresine geçen temmuz ayından bu yana yardım konvoyları ulaşamıyordu. BM sözcüsü Stephane Dujarric tüm kasım ayı boyunca hiçbir konvoyun savaş bölgesine giriş yapamadığını belirtti ve şimdi bölgeye giren konvoyun 2016’ının başından bu yana dördüncü konvoy olduğunu vurguladı. Dujarric, “Ancak şimdiye kadar yardıma ihtiyacı olanların sadece küçük bir bölümüne ulaşılabildi” diye konuştu.

Yardım personelinin güvenliği garanti edildi

Yardım sevkiyatı, yardım personelinin güvenliğinin garanti altına alınmasına ilişkin zorlu görüşmelerden sonra gerçekleşebildi. BM Acil Yardım Koordinatörü Stephen O’Brien’in BM Güvenlik Konseyi’ne Suriye’deki insanî krizin gittikçe tırmandığını rapor etmesinden sonra sevkiyatlara başlama kararı alınmıştı.

Pazartesi günü savaş bölgesine geçmeye çalışan üç yardım konvoyu kontrol noktalarında durdurulmuştu. O’Brien, Suriyeli askerler ile hükümete bağlı güçlerin geçiş noktalarına barikatlar kurarak yardım konvoylarını birkaç kez engellediklerini bildirdi. Humus’a gitmesi planlanan dördüncü bir konvoyun ise asilerin kontrolündeki bir bölgede çıkan yoğun çatışma nedeniyle yoluna devam edemediği öğrenildi.

Ulaşılması güç bölgelerde 6 milyon insan yardım bekliyor

İç savaşın hüküm sürdüğü Suriye’nin ulaşılması güç bölgelerinde altı milyon kadar insan yaşıyor. Bunlardan bir milyonu tamamen kuşatma altındaki kent ve köylerde yaşamak zorunda. BM Suriye’deki anlaşmazlık taraflarına çağrıda bulunarak, acil ihtiyaç duyan tüm insanlara yardım yapılmasına izin verilmesini talep ediyor. Büyük boyutlu bir yardım aksiyonu ile Surieye’de toplam 13,5 milyon insana yardım malzemesi sevk edilmesi hedefleniyor.

Almanya ve Fransa: Esad ve Rusya defacto durum yaratmak istiyor

Öte yandan Almanya ile Fransa Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile müttefiki Rusya’ya, ABD’de yeni Başkan Donald Trump göreve başlayana kadar defacto durum yaratmak istedikleri suçlamasını yönelttiler. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, “Son haftalardaki değişimleri ve güvensiz ortamı kullanarak toprak kazanımlarını perçinleme eğilimi sorumsuz bir tavırdır” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da Esad ile bağlaşıklarının şu andaki güvensiz siyasi ortamı ve ABD’deki hükümet değişikliğini direnişçilere karşı “topyekün bir savaş” yürütme doğrultusunda kullandıkları suçlamasında bulundu.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/reuters, ÇA/BD