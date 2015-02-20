BM insani yardım konvoyu Donetsk'e ulaştı



Hijyenik malzemeler, ilaç ve tıbbi gereçler taşıyan 4 kamyonluk yardım konvoyu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlandı.

BM konvoyuna Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün iki kamyonu da eşlik etti. Bu araçların da 6 bin hastaya ulaştırılmak üzere AİDS ilacı taşıdığı belirtildi.

Ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'de ilaç, hijyenik malzeme, su ve elektrik sıkıntısı had safhada. Ateşkes anlaşmasına rağmen kentte dün akşam da top atışlarının duyulduğu kaydedildi.

Barış gücü tartışması

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Ukrayna’nın doğusunda uluslararası bir barış gücünün görev yapmasını istiyor. Poroşenko bu açıklamayı Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin Ukrayna’nın doğusundaki Debaltseve’yi ele geçirdiği ve Ukrayna ordusunun bölgeden çekildiği yönündeki haberler üzerine yapmıştı.

Moskova ile Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler ise bu öneriyi sert bir dille geri çevirerek, Minsk anlaşmasının ihlal edildiğini belirttiler.