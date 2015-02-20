T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

BM insani yardım konvoyu Donetsk'e ulaştı

Birleşmiş Milletler, Moskova yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e çatışmaların başlamasından bu yana ilk yardım konvoyunu gönderdi.

20 Şubat 2015 12:17


Hijyenik malzemeler, ilaç ve tıbbi gereçler taşıyan 4 kamyonluk yardım konvoyu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlandı.

BM konvoyuna Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün iki kamyonu da eşlik etti. Bu araçların da 6 bin hastaya ulaştırılmak üzere AİDS ilacı taşıdığı belirtildi.

Ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'de ilaç, hijyenik malzeme, su ve elektrik sıkıntısı had safhada. Ateşkes anlaşmasına rağmen kentte dün akşam da top atışlarının duyulduğu kaydedildi.

Barış gücü tartışması

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Ukrayna’nın doğusunda uluslararası bir barış gücünün görev yapmasını istiyor. Poroşenko bu açıklamayı Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin Ukrayna’nın doğusundaki Debaltseve’yi ele geçirdiği ve Ukrayna ordusunun bölgeden çekildiği yönündeki haberler üzerine yapmıştı.

Moskova ile Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler ise bu öneriyi sert bir dille geri çevirerek, Minsk anlaşmasının ihlal edildiğini belirttiler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Birleşmiş Milletler MoskovaDonetskDünya Sağlık Mülteciler Yüksek KomiserliğiYardım FonuSınır Tanımayan DoktorlarAİDSDevlet Başkanı Petro Poroşenko UkraynaRusyaUkraynaDebaltseveMinskDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24