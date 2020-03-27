BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden hükûmetlere çağrı: 'Hapishanelere saldıran' Covid-19’u önlemek için acil eyleme ihtiyaç var

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, hükûmetlere, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına alma çabalarının bir parçası olarak, cezaevlerindeki ya da diğer kapalı tesislerdeki insanların sağlığını ve güvenliğini korumak için acil olarak eyleme geçmeleri çağrısında bulundu. Bachelet, “Covid-19 hapishaneleri, tutukevlerini, mülteci kamplarını olduğu kadar bakım evlerini ve psikiyatri hastanelerini ve böyle kurumların saldırı riski altında olan, savunması aşırı ölçüde zor sakinlerini vurmaya başladığını” söyledi.

Yüksek Komiser, “Bu krizde hükümetler devasa kaynak talepleriyle karşı karşıyalar ve zor kararlar almak zorunda kalıyorlar. Ama onları, demir parmaklıklar arkasında, ya da kapalı akıl sağlığı tesisleri, bakım evleri ve yetim yurtları gibi yerlerde olanları unutmamaya davet ederim; zira, onları ihmal etmenin sonuçları, potansiyel olarak felâkete yol açar” dedi.

“Hükümetlerin, kriz planlamalarında, tutukluları, tutukevi görevlilerini, ziyaretçileri ve kuşkusuz, daha geniş toplumu korumak için tutuklu insanların durumunu dikkate almalarının gerekliliği hayati önemdedir” diye ekledi.

Bachelet, “Giderek artan sayıdaki ülkede, hapishanelerdeki ve diğer kurumlardaki daha şimdiden rapor edilmiş hastalık salgını ve artan sayıdaki ölümler karşısında, tutuklular ve görevli elemanlar arasında daha fazla hayat kaybını önlemek için yetkililerin şimdi harekete geçmesi gerektiğini” söyledi.

Yüksek Komiser, birkaç ülkede şimdiden bazı pozitif adımlar atıldığını belirterek hükümetleri ve ilgili otoriteleri gözaltında tutulan insanların sayılarını azaltmak üzere süratle çalışmaya davet etti: "Yetkililer özellikle Covid-19’a kolaylıkla yakalanabilecek olanları, bunlar arasında daha yaşlı olan tutukluları, hastaları olduğu kadar düşük riskli suçluları da bırakma tahliye etme yollarını gözden geçirmeliler. Yetkililer, aynı zamanda, hamile olanlar da dahil kadın mahkûmların, keza engelli tutukluların ve çocuk tutukluların özgül sağlık bakımı gereksinimlerini sağlamayı sürdürmelidir"

Bachelet, “hükümetlerin, her zamankinden daha çok şimdi, siyasal mahkûmlar ve basitçe eleştirel ya da muhalif görüşleri yaydıkları için tutuklanmış olan diğerleri de dahil, yeterli hukuki temelden yoksun olarak tutuklanmış olan herkesi serbest bırakmaları gerektiğini” vurguladı.

Meclis'e sunulan infaz paketinde ne var?

AKP tarafından Meclis'e sunulan infaz düzenlemesinde Hasta ve yaşlı hükümlülere hemen tahliye, çocuklu kadınlara ve çocuklara erken tahliye planlanıyor. Paket, terör suçlarını kapsam dışı bıraktığı için birçok yazar, siyasetçi ve gazeteci düzenlemeden faydalanamayacak. Teklifte, denetimli serbestlik süresinin bir defaya mahsus 1 yıldan 3 yıla çıkartılmasıyla binlerce kişinin tahliyesine imkân sağlanması, ancak bu başlıkta da terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçların kapsam dışında bırakılması yer alıyor.