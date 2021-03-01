BM insan hakları soruşturmacısı Callamard: Navalni'yi Rusya zehirledi

Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalni, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalni 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalni'nin politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

Navalni, Kremlin'i kendisini zehirlemekle suçladığı saldırı sonrası 5 ay Almanya'da tedavi gördü. Rus muhalif, 17 Ocak'ta Moskova'ya döndü ve havalimanında gözaltına alındı.

Rus yetkililer zehirleme iddiasını reddediyor.