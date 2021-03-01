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Dünya

BM insan hakları soruşturmacısı Callamard: Navalni'yi Rusya zehirledi

01 Mart 2021 18:44

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları soruşturmacısı Agnes Callamard, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin zehirlendiği ve bu olaydan Rusya'nın sorumlu olduğu iddialarının doğru olduğunu açıkladı.

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