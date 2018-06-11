BM, İdlib'de gerilimin tırmanması halinde Türkiye'ye gelebilecek Suriyelilerin sayısını açıkladı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Türkiye'ye İdlib uyarısında bulundu. Moumtzis, İdlib'deki gerilimin tırmanması halinde 2.5 milyon kişinin yerinden olacağını söyledi. Bu kişilerin Suriye içinde gidebilecekleri bir yer olmadığını, sadece Türkiye'ye gelebilecekelrini belirten Moumtzis, müzakere edilmiş bir çözüm çağrısı yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Suriye yönetiminin Şam çevresindeki silahlı isyancıları tahliye etmesi sonrası Türkiye sınırındaki İdlib’de operasyon başlatması beklenirken, Birleşmiş Milletler’den (BM) uyarı geldi. BM’nin Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, İdlib’deki çatışmaların tırmanması ve hava saldırılarının artması sonrası 2.5 milyon kişinin Türkiye’ye gelmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Böyle bir durumda söz konusu 2.5 milyon kişinin Suriye içinde gidecek başka yeri olmadığını söyleyen Moumtzis, “2.5 milyon kişinin yerinden olup Türkiye’ye doğru gitmesinden endişeliyiz. Suriye içinde gidebilecekleri başka yer yok” dedi. Cenevre’de basın toplantısında konuşan Moumtzis, büyük güçlere savaşa son vermeleri ve İdlib’de kanlı olayların meydana gelmesini engellemek için müzakere edilmiş bir çözüm bulma çağrısı yaptı.

Türkiye sınırındaki İdlib’e, Suriye’nin diğer bölgelerinden Suriye ordusu ile anlaşarak çekilerek çekilen çok sayıda militan ve aileleri yerleştirilmiş durumda. Bölgedeki silahlı grupların büyük çoğunluğunun cihat yanlısı olduğu bilinirken, bu örgütlerin kendi aralarında da zaman zaman çatışmalar çıkıyor. Suriye ordusu, Şam kırsalındaki Doğu Guta’da kontrolü ele geçirdikten sonra İdlib’de operasyon sinyali vermişti.