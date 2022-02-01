BM: İdlib'deki kamplarda iki kız çocuğu donarak yaşamını yitirdi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yoğun kar yağışı ve yağmur nedeniyle mülteci kamplarındaki yüzlerce çadırın yıkıldığı ve iki kızın soğuktan donarak öldüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada bugün yaşamını yitirenlerden birinin iki aylık bebek, diğerinin yedi yaşındaki kız çocuğu olduğu belirtildi.

Ölen bebek ve çocuk, ocak ayında yaşamını yitiren onlarca çocuktan yalnızca ikisi. Bölgedeki insani yardım örgütleri ve sivil toplum kuruluşları hipotermi yani vücut ısısındaki tehlikeli düşüş ve pulmoner hemoraji yani akciğer kanaması sonucu onlarca çocuğun bölgedeki hastanelerde yaşamını yitirdiğini duyuruyor.

OCHA sözcüsü Patrick Nicholson bu durumun nedenini çadırlarda yaşayan çocukların daha fazla soğuğa maruz kalmasına ve ısınma ve sıcak tutacak kıyafet eksikliğine bağlıyor. Nicholson'a göre sorunun bir sebebi ekonomik kriz, diğer sebebi ise kışın artan yardım ihtiyacına karşı kaynakların azalması. İdlib bölgesindeki hastanelerin uluslararası yardımın yanı sıra ilaç ve ekipman eksikliğinden dolayı kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

Euronews'in haberine göre OCHA ocak ayındaki kötü hava koşulları nedeniyle en az 935 çadırın yıkıldığını, 9 binden fazla çadırın ise zarar gördüğünü aktarıyor. Bu çadırlarda ısınmak için yakılan ateş de ölümcül yangınlara sebep olabiliyor. OCHA verilerine göre yıl başından bu yana Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda 68 yangın çıktı, bu yangınlarda 24 kişi yaralanırken iki kişinin yaşamını yitirdi.

AFAD: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Esad rejimi muhaliflerinin ve cihatçı grupların son kalan en güçlü kalelerinden biri olarak görülen İdlib'de üçte ikisi başka yerlerden göç edenler olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor. Bu bölgedeki mülteci kamplarında özellikle kış aylarında çocuk ölümleri sıklıkla görülüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

AFAD'ın açıklamasında güvenli bölgelerde, Türkiye'nin kontrolündeki kamplarda yalnız kar yağışlarının yoğun olduğu 6 günde 1692 çadır, 2 bin 480 ton kömür, 23 bin 961 gıda kolisi, 46 bin 476 battaniye, 44 bin 774 giyim malzemesi dağıtıldığı bildirildi ve "İddialar gerçeği yansıtmasa da dondurucu soğukların devam ettiği bölgede insani krizin boyutlarının daha da artmaması ve soğuk nedeniyle üzücü olayların yaşanmaması için sivil toplum kuruluşlarımızla insani yardım çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir" denildi.