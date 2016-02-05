BM: Halep'ten kaçan 15 bin sığınmacı Türkiye sınırında toplandı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Halep ve çevresinde artan çatışmalar nedeniyle binlerce Suriyelinin Halep'ten kaçmaya başlamasının endişe verici olduğunu bildirdi.

BMMYK sözcülerinden William Spindler, Halep ve çevresindeki köylerden ayrılarak Türkiye sınırına gelen sığınmacıların sayısının 15 bin civarına ulaştığını söyledi.

Spindler, 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 5 bin 600 kişinin Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek, "Halep'ten kaçışlar endişe verici. Türkiye hali hazırda 2,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı var ve bu zor bir durum. Türkiye'ye gelenlerin bir kısmı eninde sonunda Avrupa'ya geçmeye çalışacak" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman da Halep'ten kaçışların son derece endişe verici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Artan çatışmalar daha fazla kişinin kaçmasına neden olacak ve sonrasında da sığınmacılar hayatlarını riske atarak Yunanistan'a geçmeye çalışacak. Saldırılar, tehlike, havadan da karadan da gelse hepsi dehşet verici."

Kuşatmalar nedeniyle Halep'te de Madaya'da yaşanan insanlık dramının tekrarlanıp tekrarlanmayacağına yönelik soruya ise Millman, "Çatışmalar arttığında bu endişeyi hep taşıyoruz" yanıtını verdi.