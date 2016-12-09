BM: Halep'te yüzlerce sivil kayıp

Halep'te onbinlerce kişi, isyancıların elindeki bölgelerden hükümet kontrolündeki alanlara geçti. Birleşmiş Milletler'e göre, bu sırada yüzlerce kişi ortadan kayboldu.

Suriye hükümeti öncülüğündeki güçler son bir kaç hafta içinde Halep'in doğusunda, dört yıldır isyancıların elinde tuttuğu bölgelerin yüzde 75'ini ele geçirdi.

Dün çatışmalara insani gerekçelerle ara verilmiş ve 3 bini çocuk olmak üzere 8 bini aşkın insan halen isyancıların bulunduğu bölgeleri terketmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Halep'in hala isyancıların elinde bulunan küçük bir bölgesinde yüz bin kadar sivilin daha olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Bir kısım halkın göç etmesine isyancıların engel olduğu biliniyor.

Halep'in isyancıların denetimindeki bölgelerinden kaçanlar ve kalanların sayıları konusunda farklı kaynaklardan farklı rakamlar geliyor.

Fakat BM sözcüsü Colville, ellerine, yüzlerce kişinin, hükümet tarafına geçtikten sonra ortadan kaybolmuş olabileceğine dair bilgiler geldiğini söyledi.

Colville, "Suriye hükümetinin gözaltı, işkence ve kayıplar konularındaki korkunç geçmişi nedeniyle kaybolduğu söylenen bu kişiler hakkında kaygılıyız" diye konuştu.

BM sözcüsü, 30 ila 50 yaş arasındaki erkeklerin ailelerinden ayrıldığı, göç eden bir kısım kişinin de sorguya alındığı ve kimlik belgelerine el konduğu yolunda bildirimler aldıklarını söylüyor.

Colville isyancı grupların da, "sivilleri kalkan olarak kullanmak" amacıyla bir kısım insanın güvenli bölgelere kaçmasını engellemek suretiyle savaş suçu işliyor olabileceğini kaydetti.

Bu arada Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov "çeteler doğu Halep'i terkedene kadar" savaşın süreceğini söyledi.