BM: Halep'te hükümet yanlısı güçler katliam yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Suriye'de hükümet yanlısı güçlerin Doğu Halep'te ev baskınları düzenleyerek, kadın ve çocuklar da dahil sivilleri öldürdüklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, dört bölgede en az 82 sivilin görüldükleri yerde vurularak öldürüldüğünü gösteren güvenilir kanıtlar olduğu belirtildi. Bu kişilerin 11'inin kadın, 13'ünün ise kadın olduğu kaydedildi.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcü Rupert Colville, "Halep'te insanlık tamamen eridi" dedi.

Suriye yönetimi, Kasım ayında Rusya'nın da havadan desteğiyle Halep'i silahlı muhalif grupların elinden almak için bir kara harekatı başlatmıştı.

Harekata, Hizbullah ve İranlı milisler de destek veriyor.

BM'nin insani durumlardan sorumlu yetkilisi Jan Egeland da BBC'ye yaptığı açıklamada, ellerine silahsız sivillerin katliama maruz kaldıklarına ilişkin ayrıntılı raporlar ulaştığını bildirdi ve bu katliamlardan "yabancı milisleri" sorumlu tuttu.

Konuyla ilgili olarak BBC'nin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov ise "Görünüşe göre, Sayın Egeland'ın Halep'te olan bitenden haberi yok. Şayet haberi olsaydı, aslında dikkatini terörist gruplar tarafından işlenen katliamlara yöneltirdi" dedi.

Yoğun hava desteğiyle birlikte ilerleyen Suriye ordusu ve destekçisi silahlı gruplar, 2012 yılından bu yana muhaliflerin elinde olan Doğu Halep'in yüzde 90'ından fazlasını ele geçirdi.

Suriye ordusundan bir kaynak bugün yaptığı açıklamada, dün itibariyle silahlı muhalif grupların tüm savunma hatlarının çöktüğünü ve Kuveyk Nehri'nin batısındaki birkaç semte sıkıştıklarını söyledi.

Halep'in doğusunda muhalif grupların elinde bulunan bölgenin tamamının ele geçirilmesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iç savaşın başlamasından bu yana muharebe alanında elde ettiği en önemli zafer olacak.

Kentin Suriye yönetiminin elindeki bölgelerinde sabaha kadar kutlama gösterileri düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Hmeimin hava üssündeki merkezinden gönderilen günlük bültende, son 24 saat içerisinde yarısı çocuk, yaklaşık 8 bin sivilin Doğu Halep'ten ayrıldığı belirtildi.

Türkiye de sivillerin ve militanların bölgeden tahliye edilmesi için devreye girdi. Reuters haber ajansı, sivillerin ve muhalif militanların bölgeden tahliye edilmesi için bir koridor açılmasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Rusya ile görüşmeler yaptığını bildirdi.

Reuters'a konuşan Türk bir yetkili, konuyla ilgili henüz anlaşma sağlanmadığını belirterek, "Türk ve Rus heyetlerin yarın Türkiye'de bir araya gelmesi ve durum değerlendirmesi yapması bekleniyor. Bu toplantıda, koridor açılması ve ateşkes gibi konular da masaya yatırılacak" dedi.

Aynı yetkili, Türkiye'nin ayrıca Halep'teki silahlı muhalif gruplara mensup savaşçıların tahliyesine yardımcı olmak için ABD, İran, Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleriyle de temas halinde olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye'nin her zaman görüştüğünü belirterek, yarın da bir toplantı yapılacağını teyit etti ancak bunun 'özel, spesifik bir görüşme olmadığını' vurguladı.

Çavuşoğlu, "Biz, bugün ve yarın her gün, Rusya ile diğer ülkelerle temaslarımızı da yoğunlaştıracağız ki, buradaki insani drama çözüm bulalım. Buradan gelmek isteyenlerin boşaltılması için koridor başta olmak üzere insani yardım konusunda, bir ateşkes konusunda gayretlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Halep, 2011 yılında Esad'a yönelik protestoların başlangıcında yaşanan karışıklıktan fazla etkilenmemişti.

Ancak Temmuz 2012'de o dönemde artık silahlı bir yapıya dönüşen muhalif gruplar, kenti almak için büyük bir operasyon başlatmış ancak Halep'in tamamını almaya yetecek güçleri olmadığından kentin yalnızca doğusunu ele geçirebilmişlerdidi.

Bu tarihten bu yana Halep batısı Suriye hükümetinin, doğusu ise silahlı muhalif grupların elinde olmak üzere kabaca ikiye bölünmüş durumdaydı.