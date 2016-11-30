BM: Halep'te faaliyet gösteren hastane kalmadı, gıda stokları bitti

Birleşmiş Milletler, Suriye rejiminin Halep'e yönelik artan saldırılarında son birkaç günde 16 bin kişinin yerinden edildiğini belirterek, ilerleyen günlerde binlerce kişinin daha evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien yaptığı yazılı açıklamada, Halep'in doğusunda artan hava saldırıları ve sahadaki çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğünü ya da yaralandığını söyledi.

Halep'teki insani durumun "alarm verici durumda" olduğunu belirten O'Brien şunları kaydetti:

"Halep'te faaliyet gösteren hastane kalmadı, gıda stokları bitti. Sivillerin yaşadığı bölgelerde rastgele bombardımanlar nedeniyle insanlar ölüyor, yaralanıyor ve evlerini terk ediyor. Halep'in doğusunda artan saldırılarda son birkaç günde 16 bin kişi yerinden edildi, birçoğu güvende değil ve önümüzdeki günlerde binlerce kişi daha evlerini terk edebilir."

Rejimin kuşatması altındaki Şam'ın kırsalında ve diğer bölgelerdeki 700 bin kişinin hayatını kurtarmak için de zamanın daraldığına dikkati çeken O'Brien, abluka altında korku içinde yaşayan sivillere temel insani yardımların ulaştırılabilmesi için, taraflara kuşatmaları kaldırmaları ve sivilleri hedef almamaları çağrısını yineledi.