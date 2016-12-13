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Dünya

BM: Halep'te Esad'a bağlı güçler evlere girerek 82 sivili öldürdü

AFP'nin haberine göre, "infaz şeklindeki" bu kanlı eylemler, Doğu Halep'in dört farklı mahallesinde gerçekleştirildi

13 Aralık 2016 17:05

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Rupert Colville, Halep'in doğusuna geçen Esad'a bağlı güçlerin evlere girerek insanları öldürdüğüne ve 11'i kadın 13'ü çocuken az 82 sivilin hayatını kaybettiğine dair bilgiler aldıklarını duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere konuşan Colville, söz konusu bilgilerin önceki gece geldiğini ancak sivil ölümlerin tam olarak ne zaman gerçekleştiğinin bilmediğini sözlerine ekledi.

AFP'nin haberine göre, "infaz şeklindeki" bu kanlı eylemler, Doğu Halep'in dört farklı mahallesinde gerçekleştirildi.

Suriye'de rejim güçleri dün, muhaliflerin çekildiği tüm bölgelerde kontrolü tamamen sağlamıştı. Halep'teki son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephan Dujarric, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un kentte çok sayıda sivile yönelik zulüm gerçekleştirildiğine dair henüz doğrulanmamış raporlardan dolayı endişe duyduğunu söylemişti.

"Halep'in düşmesi, muhaliflerin, iç savaşın başlamasından bu yana aldığı en büyük yenilgi" ifadesini kullanan uluslararası haber AFP, rejim güçlerinin böylece Suriye'deki beş büyük kentte de kontrolü sağladığını hatırlattı.

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