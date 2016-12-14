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Dünya
Deutsche Welle

BM: Halep’te 100'den fazla çocuk bir binada mahsur kaldı

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Halep’in doğusunda birçoğu kimsesiz 100’den fazla çocuğun bir binada mahsur kaldığını açıkladı.

14 Aralık 2016 00:53

UNICEF, bölgede çalışan doktorların verdiği bilgiye dayandırdığı açıklamasında, çoğu kimsesiz 100'den fazla çocuğun Halep'in doğusundaki bir kentte bir binada mahsur kaldığını belirtti.

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF açıklamasında Halep'te çatışan taraflara çocukların en kısa sürede tahliye edilmesi çağrısı yaptı. UNICEF, ekiplerinin çocukların kurtarılmasına destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Açıklamada, ailelerinden ayrı olan çocukların, tarafsız yardım örgütleri tarafından kurtarılmaya ve yeniden aileleriyle bir araya getirilmeye hakları bulunduğuna dikkat çekildi.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Direktörü Geert Cappelaere, "Dünya'nın Halep'teki çocuklar için ayağa kalkıp, onların kabusunu sonlandırmasının zamanı” şeklinde konuştu. Cappelaere, "Şimdi yardıma ihtiyaçları var. Bundan sonra mazeret yok” dedi.

Çocuklara yardım örgütü Save The Children de Halep'te "yüzlerce çocuğun” hala çatışmaların ortasında kaldığını açıkladı. Örgütün bölge sorumlusu Nick Finney, "en büyük korkumuz intikam saldırılarıydı ancak onlar da gerçek oldu' diyerek, Halep'te çatışmalara katılan tüm grupların masum insanlarının ölümünden ve acısından sorumlu olduğunu belirtti. Finney "uluslararası toplum ve özellikle BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin Halep'te olup bitenlerden birinci derecede sorumlu olduğunu ifade ederek, "sivilleri korumayı başaramadık" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/RTRD/CN/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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