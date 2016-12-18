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Dünya
Deutsche Welle

BM 'Halep'e gözlemci gönderilsin' tasarısını oylayacak

BM Güvenlik Konseyi Halep'e uluslararası gözlemci gönderilmesi tasarısını oylayacak. Karar tasarısını Fransa sundu.

18 Aralık 2016 17:48

Öğleden sonra toplanacak olan BM Güvenlik Konseyi Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu, tahliyelerin denetimi için Halep'e uluslararası gözlemci gönderilmesi yönündeki karar tasarısını ele alacak. Tasarıda bölgeye gönderilecek gözlemcilerin tahliyenin yanı sıra sivillerin korunması konusunda da rapor hazırlaması talep ediliyor.

Kızılhaç Halep'in doğusundaki yaralılar ile sivillerin bir an önce tahliye edilmesinin ümit edildiğini açıkladı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü yaptığı açıklamada, Halep'in doğusundaki tahliyelerin cuma günü başladıktan kısa bir süre sonra bozulduğunu hatırlattı. Kızılhaç tahliye sürecinin birkaç gün sürebileceğini kaydetti.

Gözlemevi: 'Fua ve Kefraya'daki yaralılar tahliye edilemiyor'

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi İslamcı militanların Şii köyleri Fua ve Kefraya'daki yaralıların transfer edilmesini engellediğini ileri sürdü. Gözlemevi'nden yapılan açıklamada Fetih El Şam'ın (eski adıyla El Nusra) İdlib'e bağlı Fua ve Kefraya köylerine gitmeyi planlayan otobüsleri engellediğini belirtti. Halep'te cuma günü sağlanan kısmi ateşkes köylerdeki yaralıların tahliye edilmesini de öngörüyordu. BM 30 bin kişinin hâlâ Halep'in doğusunda olduğunu tahmin ediyor.

İsyancılar ve Suriye rejimi dün Halep'in doğusundaki militanlarla sivillerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağlamıştı. Halep'in doğusunun yanı sıra Fua ve Kefraya'daki yaralıların da tahliye edilmesi planlanmıştı. Her iki köyde Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 20 bin kişi bulunuyor. Bunların 4 bin 500'ünün, Beşar Esad rejimini destekleyen militanlar olduğu tahmin ediliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa, HT/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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