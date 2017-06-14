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15 Temmuz Darbe Girişimi

BM Hâkimi Sefa Akay tahliye edildi

Akay, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

14 Haziran 2017 19:45

'FETÖ/PDY' üyelerinin gizli haberleşme programı olduğu iddia edilen 'Bylock'u kullandığı gerekçesiyle terör örgütü üyeliğinden yargılanan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Hakimi ve emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay,  mahkemece suçlu bulunarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koyarak, Akay'ın hükümle birlikte tahliyesine karar verdi. 

15 Temmuz sonrası başlatılan 'FETÖ' operasyonları kapsamında tutuklanan BM Uluslararası Ceza Hakimi ve emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Akay ve avukatları katıldı. Bugünkü duruşmada, duruşma savcısı daha önce açıkladığı mütalaasını tekrarlayarak, Akay'ın silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı son sözü sorulan Akay, örgüt üyesi olmadığını ve daha önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek beraatını istedi.

Akay'ın avukatları da beraat talep ederken, ceza verilmesi durumunda tutukluluk süresinin, Akay'ın yaşanın ve sağlık durumunun göz önünde bulundurularak indirim maddelerininin tamamının uygulanmasını istediler. 

Savunmaların ardından kararını açıkyana mahkeme, Akay'a terör örgütü üyeliginden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Akay'a yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, hükümle birlikte tahliyesine hükmeti. Karar, Yargıtay tarafından onaylanırsa Akay, cezasını çekmek için tekrar cezevine girecek. ​

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