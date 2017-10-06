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Dünya

BM Haiti barış gücünü geri çekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Birleşmiş Milletler 13 yıldır politik kargaşa ve felaketlerle mücadele eden Haiti’deki barış gücünü geri çekiyor

06 Ekim 2017 14:23

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Birleşmiş Milletler 13 yıldır politik kargaşa ve felaketlerle mücadele eden Haiti’deki barış gücünü geri çekiyor.
2004 yılında dönemin Devlet Başkanı Jean-Bertrand Aristide bir darbeyle indirilmesinin ardından Birleşmiş Milletler Haiti İstikrar Misyonu (MINUSTAH) başlamış, görev gücü ülkede güvenliği tekrar sağlayıp ve politik kurumları yeniden inşa etmeyi hedefliyordu. BM Güvenlik Konseyi ülkenin yeni başkanı Jovenel Moise’un liderliğini istikrarda önemli bir adım olarak gördü ve 13 yılın ardından geçen Nisan ayında barış gücünü geri çekme kararı aldı.
Resmi olarak 15 Ekim itibariyle son bulacak misyonun mavi berelilerinin yerine Birleşmiş Milletler Haiti Adalet Destek Misyonu (MINISJUSTH) olarak da bilinen görev gücünden 1300 uluslararası sivil polisin yerleştirileceği belirtiliyor. BM’nin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi farklı birimleri ülkedeki faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. (Fotoğraflı)

 

Görüntü dökümü

- BM Barış Misyonu\'ndan sonra ülkelerine dönen Ruanda polisini karşılama görüntüleri

 

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