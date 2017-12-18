BM Güvenlik Konseyi’nin Kudüs kararlarını “yok hükmünde” sayması bekleniyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kudüs’ün statüsü hakkında verilen tüm kararları “yok hükmünde” sayması bekleniyor.

İngiliz Independent gazetesindeki habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in resmi başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi bu açıklamaları “yok hükmünde” sayacak taslak bir bildirgeyi gözden geçiriyor. Güvenlik Konseyi’ndeki tüm ülkelerin de Kutsal Kudüs kentine ilişkin bu karara uymasının beklendiği belirtiliyor.

Taslakta ABD Başkanı Donald Trump’tan ya da ABD’den özellikle bahsedilmediği vurgulanan haberde tek sayfalık bildirgede “Kutsal Kudüs şehrinin karakterini, statüsünü, demografik kompozisyonunu herhangi bir şekilde değiştiğini ifade eden her türlü karar ve eylemin yasal bağlayıcılığı olmayacağı, Güvenlik Konseyi kararlarına uymak zorunda olan ülkelerce ‘yok hükmünde’ sayılması gerektiği” ifadelerinin geçtiği belirtiliyor.