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Deutsche Welle

BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Batı Şeria’da yerleşim yerleri inşa etmesine derhal son vermesini istedi.

24 Aralık 2016 01:59

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşa etmesine son vermesini öngören karar tasarısı bugün kabul edildi. 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde 14 ülke karar tasarısının lehine oy kullanırken, ABD beklenmedik bir şekilde tasarıyı veto etmedi, çekimser kaldı.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, ABD'nin tasarıyı veto etmesini istemiş, İsrail yönetimi de ABD'den tasarının veto edilmesini talep etmişti. Ancak İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa etmesine eleştirel yaklaşan Obama yönetimi, İsrail'in beklentilerini boşa çıkardı. ABD yıllar boyunca İsrail'i eleştiren karar tasarılarını reddetmişti.

"İki devletli çözümün önünde engel"

Malezya, Senagal, Yeni Zelanda ve Venezuela tarafından hazırlanan metinde, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yeni yerleşim yerleri uluslararasın hukuku ihlâl edilmesi olarak değerlendiliyor ve iki devletli çözümün önünde bir engel olarak nitelendiriliyor.

İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yerleşim yerleri uzun yıllardır uluslararası kamuoyunun tepkisini çekiyor. 2011 yılında benzer bir karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine alınmış, ancak ABD Ortadoğu'daki barış görüşmelerine zarar verir gerekçesiyle tasarıyı veto etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, afp, JD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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