T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

BM Güvenlik Konseyi'nden Filistin tasarısına ret

İsrail'in 1967 öncesi sınırlara çekilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı ABD engeline takıldı.

31 Aralık 2014 12:08


Avrupa ülkelerinin eleştirileri dikkate alınarak tasarı üzerinde yapılan değişiklikler de ABD tarafından yeterli bulunmadı. ABD ve Avustralya tasarıya ret oyu verdi.

Aralarında veto hakkına sahip Fransa, Rusya ve Çin'in de bulunduğu 8 ülke tasarıdan yana oy kullandı. İngiltere de dahil Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi çekimser kalmayı tercih etti.

Tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden 9'unun destek vermesi ve daimi üyeler ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere'den herhangi birisinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyordu.

Tasarıyı tek taraflı olmakla eleştiren ABD, ret oyu vereceğini daha önce duyurmuştu.

Tasarı metninde kalıcı bir barışa ulaşılması için İsrail'e 12 ay süre tanınıyordu. Tasarıda, İsrail'in 2017 sonuna kadar 1967 öncesi sınırlara çekilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması isteniyordu.

İsrail'den ilk tepkiler

İsrail Dışişleri Bakan Vekili Zachi Hanegbi tasarının reddedilmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı. Hanegbi, "Tarihi bir uzlaşmaya ancak koşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılabilir. Filistinliler, İsrail'le yeniden diyalog içine girmeli" dedi.

İsrail'in eski Başmüzakerecisi Tzipi Livni ise kararın reddedilmiş olmasının ardından Filistin ile çetin bir sürece hazırlıklı olunması çağrısında bulundu. Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmud Abbas, tasarının BMGK'den geçmemesi halinde İsrail'le tüm ilişkileri dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Doğu KudüsFilistin Güvenlik KonseyiABDAvustralyaFransa RusyaGüvenlik KonseyiRusya FransaTasarıFilistinDışişleri Bakan Vekili Zachi HanegbiBaşmüzakerecisi Tzipi LivniYönetimiMahmud AbbasBMGKDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24