BM Güvenlik Konseyi’nden çağrı



BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Ortadoğu'da arabuluculuk çabaları sürerken, BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin BM nezdindeki büyükelçileri New York'ta bir kez daha bir araya geldi. Acil toplantı talebinde bulunan Gana'nın büyükelçisi Eugene Richarda Gasana, konuşmasında “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyeleri çatışmaların derhal sona ermesini talep ediyor” dedi. Güvenlik Konseyi daha önce de iki kez Ortadoğu konusunu görüşmek üzere toplanmış, ancak en son geçen cuma günü yapılan toplantıda ortak bir bildiri metni üzerinde uzlaşılamamıştı.

Gazze'de şiddet sürüyor

Öte yandan İsrail'in 8 Temmuz'da Gazze'ye yönelik olarak başlattığı operasyonda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının ise 500'e yaklaştığı açıklandı, yaralıların sayısının 3 bin 150 dolayında olduğu sanılıyor. İsrail Ordusu ise 13 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Operasyonun başlamasından bu yana aralarında sivillerin de bulunduğu toplam 20 İsrailli yaşamını yitirdi.

Bir İsrail ordusu sözcüsü, pazar gecesi düzenlenen saldırılarda 10 silahlı Hamas militanının öldürüldüğünü duyurdu. Bu arada bir İsrailli askerin Hamas'ın silahlı kolu İzzettin El Kasam Tugayları tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. Ancak İsrail'in Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi Ron Prosor, bu haberin gerçekleri yansıtmadığını söyleyerek, Filistinli grupların elinde hiçbir İsrail askeri olmadığını açıkladı.

Bu arada ufukta henüz bir ateşkes görünmüyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, pazar günü Tel Aviv'de yaptığı açıklamada kara harekatının genişletileceğini duyurdu. Netanyahu, "Tüm hedeflerimize ulaşana kadar vazgeçmeyeceğiz" dedi. Netanyahu, Filistin bölgesindeki sivillerin ölümünden de Hamas'ı sorumlu tuttu ve 'daha zor günlerin' gelebeileceğini söyledi.