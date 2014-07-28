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Dünya
Deutsche Welle

BM Güvenlik Konseyi'nden ateşkes çağrısı

BM Güvenlik Konseyi Gazze Şeridi'nde acil ve ön koşulsuz ateşkes çağrısında bulundu.

28 Temmuz 2014 12:03

BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle alınan karar tasarısında, Ramazan Bayramı boyunca silahların susması çağrısında bulunuldu.

Taraflar, Mısır'ın girişimiyle hazırlanan ateşkes koşullarının sağlanması için işbirliğine davet edildi.

İsrail'in 8 Temmuz'da başlattığı saldırılardan bu yana ölen Filistinlilerin sayısı bini aştı. Çatışmalarda İsrail tarafında ise 43 asker ve 3 sivil can verdi.

Obama'dan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı

ABD Başkanı Barack Obama da telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Gazze'de insani ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın görüşmede, sivil kurbanların sayısının yüksekliğinden duyduğu kaygıyı ifade ettiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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