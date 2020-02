BM Güvenlik Konseyi'nde eski Rus ajanının ölümü tartışıldı

Nafiz Albayrak / New York, 15 Mart (DHA) - Eski Rus ajanı Segei Skripal ile kızı Yulia’nın, İngiltere’nin Salisbury kentinde sinir gazı ile zehirlenmesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine geldi. Konu ile ilgili olarak İngiltere’nin çağrısı üzerine acil olarak toplanan Güvenlik Konseyi oturumunda, İngiltere ve ABD Rusya’yı suçladı, Rusya ise suçlamaları reddetti.

Birleşik Krallık bilgileri Konsey üyeleriyle paylaştı

Birleşik Krallık’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenme olayında edindikleri bilgileri Güvenlik Konseyi üyeleri ile paylaştı. Soruşturmanın kimyasal silah konusunda uzman bilim adamlarıyla birlikte yapıldığını vurgulayan Allen, Rusya’yı uluslararası hukuku hiçe sayıp yasa dışı yollarla Skripal ve kızı Yulia’ya karşı suikast girişiminde bulunmakla suçladı.

\"Birleşik Krallık Rusya’yı sorumlu tutuyor\"

Rusya’nın tarihinde devlet destekli suçlar ve suikastların çok sık yaşandığının bilindiğini savunan Allen, \"Rusya geçmişinde diğer ülkelere de müdahale ederek suikastlar yaptı. İstemediği sivilleri ortadan kaldırdı. Birleşik Krallık, yaşanan bu son olayla ilgili Birleşik Krallık Rusya’yı sorumlu tutuyor\" diye konuştu ve Güvenlik Konseyi’ne Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olmaya çağırdı.

\"ABD Birleşik Krallık ile dayanışma içinde\"

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de eski Rus ajanı ve kızının zehirlenmesi ile ilgili Rusya’yı suçladı. ABD\'nin Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olduğunu belirten Haley, Rusya’nın \"acımasız bir suç işlediğini\" ileri sürdü ve \"Şimdi bunu önlemek için somut önlemler almazsak, Salisbury, kimyasal silahların kullanıldığını gördüğümüz son yer olmayacak. New York’ta ya da bu Güvenlik Konseyinde oturan herhangi bir ülkenin kentlerinde bunu yine yapabilirler\" diye konuştu.

\"Güvenlik Konseyi’nin güvenilirliği kalmaz\"

Rusya bu girişiminden sorumlu tutulması ve cezalandırılması gerektiğini söyleyen Haley, \"Rusya acımasız ve saldırgan bir biçimde askeri sinir gazı kullandı. Rusya cezalandırılmazsa, New York bir sonraki kimyasal suikast girişiminin gerçekleşeceği bir yer olabilir\" dedi ve Rusya’nın zehirleme girişiminden sorumlu tutulmaması durumunda, Güvenlik Konseyi’nin güvenilirliğinin kalmayacağını sözlerine ekledi.

\"Bizim bu olayla hiçbir ilişkimiz ve ilgimiz yok\"

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise kendilerine yöneltilen suçlamaların kabul edilemeyeceğini söyledi. Nebenzya, \"Bizim bu olayla hiçbir ilişkimiz ve ilgimiz yok\" dedi. Konunun neden Güvenlik Konseyi gündemine getirildiğini anlamadıklarını da belirten Nebenzya, iddialarla ilgili açılacak soruşturma komisyonu ile işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Rusya maddi delillerin \"derhal sunulmasını\" istedi.

Nebenzya, Birleşik Krallık ve ABD’nin kendilerine dayanağı bulunmayan suçlamalar yönelttiğini, ellerinde gerçek kanıtlar varsa bunları da kendilerine sunmalarını istedi.

Kendilerine yöneltilen suçlamalar ile ilgili ve Rusya’nın olayla ilgili Rusya’nın bağlantısını maddi delilleri derhal sunmasını istedi. Rus Büyükelçi, olayla ilgili soruşturmanın uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması gerektiğini söyledi.