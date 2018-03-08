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Dünya

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de uygulanamayan ateşkes kararını tekrarladı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 7 Mart (DHA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine Suriye'de şu ana kadar uygulanamayan 30 günlük ateşkesi görüşmek üzere acil olarak toplandı

08 Mart 2018 03:30

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 7 Mart (DHA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa ve İngiltere\'nin talebi üzerine Suriye\'de şu ana kadar uygulanamayan 30 günlük ateşkesi görüşmek üzere acil olarak toplandı.
Basına kapalı yapılan toplantıya BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da video konferans aracılığıyla katıldı. Oturumun ardından Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ve Hollanda Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom yaptığı açıklamada, \"Güvenlik Konseyi üyeleri toplantıda Suriye\'deki insani durumla ilgili kaygılarını aktardı. Savaşın nasıl durdurulacağı tartışıldı. Güvenlik Konseyi üyeleri, alınan 2401 sayılı ateşkes kararının uygulanmasına yönelik çağrıyı yineledi. Güvenlik Konseyi, ateşkes kararıyla ilgili olarak Genel Sekreter Antonio Guterres ile Pazartesi günü bir araya gelecek. Genel Sekreter karar hakkında Güvenlik Konseyi\'ni bilgilendirecek\" dedi.
BM Güvenlik Konseyi, Rusya\'nın da onayıyla 24 Şubat\'ta Suriye\'ye insani yardımların ulaştırılabilmesi ve Doğu Guta\'daki hasta ve yaralıların tahliyesi için 30 günlük ateşkes kararı almıştı.

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