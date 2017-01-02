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Dünya
Deutsche Welle

BM Güvenlik Konseyi İstanbul’daki saldırıyı kınadı

Birleşmiş Miletler (BM) Güvenlik Konseyi 39 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul’daki terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.

02 Ocak 2017 15:36

Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı sert bir şekilde kınandı.

Pazar günü öğleden sonra yayınlanan basın bildirisinde, "Güvenlik Konseyi üyeleri, bu menfur ve barbarca terör saldırısını en sert şekilde kınıyor” denildi.

Bildiride, "her türlü terör eyleminin, nerede, ne zaman, kim tarafından ve hangi sebeple yapıldığına bakılmaksızın bir suç olduğu ve hiçbir gerekçesinin olamayacağı” kaydedildi.

Terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birisi olduğu belirtilen açıklamada, saldırının failleri, organizatörleri, finansörleri ve destekçilerinin yakalanıp yargı önüne çıkarılmasının önemi vurgulandı.

Türk hükümetiyle işbirliği çağrısı

Güvenlik Konseyi'nin bildirisinde, tüm üye ülkelerin, Türk hükümeti ve diğer tüm ilgili yetkililerle bu konuda iş birliğine gitmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca Türk hükümeti ve kurbanların ailelerine başsağlığı dilenen bildiride, yaralıların da hızla iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

İstanbul Ortaköy'deki saldırıda Türklerin yanı sıra Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Hindistan, Fas, Suriye, İsrail, Fransa, Tunus, Belçika, Kuveyt, Kanada ve Rusya vatandaşlarının da bulunduğu 39 kişi yaşamını yitirdi. 69 kişi de yaralandı.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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