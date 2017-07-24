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Dünya
Deutsche Welle

BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin için acil toplanacak

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi'nin son günlerde İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin artması üzerine bugün acil toplanacağı bildirildi.

24 Temmuz 2017 13:33

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstroem'ün sözcüsü Çin başkanlığındaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son günlerde İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin artması üzerine bugün toplanacağını söylediği bildirildi.

Wallstroem attığı tweette, "Fransa ve Mısır ile beraber İsveç, BM Güvenlik Konseyi'ni Kudüs konusunu tartışmak için çağırdı. Diyalog, suların durulması, kutsal mekanların mevcut durumu çok önemli" dedi.

Ayrı bir açıklamada İsveç Dışişleri bakanlığı toplantının Müslüman ve Yahudi toplumları için kutsal mekanlarda "BM ve uluslararası toplum artan tansiyonu nasıl düşürülebileceğini görüşmek için" yapılacağı bildirildi.

Açıklamada tarafların tansiyonun düşürülmesi için işbirliği yapmasının ve provakatif davranışlardan kaçınmasının önemine dikkat çekildi.

Geçen hafta Kudüs'te düzenlenen bir saldırıda iki İsrail polisinin ölümü üzerine İsrail tek taraflı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklamıştı. Pazar günü yasak kaldırılmış ve güvenlik kameralarıyla metal dedektörler yerleştirilmişti. Filistinliler güvenlik önlemlerini protesto amacıyla günlerdir gösteri düzenliyor.

Harem-i Şerif olarak da bilinen Mescid-i Aksa, Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en önemli üçüncü kutsal mekanı sayılıyor. Yahudilerin kutsal mekanı olan Ağlama Duvarı da burada bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/dpa, SSB/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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